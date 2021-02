Der Mercedes-Benz eVito Tourer ist ab sofort in seiner extralangen Bauform als rollstuhlgerecht ausgebautes Fahrzeug verfügbar. Am Antrieb ändert sich nichts, wohl aber am Kabinenausbau, den Daimler gemeinsam mit dem Umrüstspezialisten AMF-Bruns anbietet. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Apen passt, wie auch schon beim Maxus EV80, den eVito Tourer hierfür umfassend an. Bei dem Fahrzeugumbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...