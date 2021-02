DJ Rheinmetall gibt sich neue Struktur - Renditeziel mindestens 10%

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall verordnet sich eine neue Konzernstruktur, mit der die organisatorische Trennung in die bisherigen Bereiche Automotive und Defence entfällt. Der Düsseldorfer MDAX-Konzern will sich in den kommenden Jahren laut Mitteilung zudem verstärkt auf die Bereiche Elektromobilität und Sicherheitstechnik konzentrieren. Im Gegenzug soll der Umsatzanteil mit Produkten für den Verbrennungsmotor reduziert werden.

Im Endeffekt plant die Rheinmetall somit bis 2025 mit einem Umsatz von rund 8,5 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite soll künftig einen Wert von über 10 Prozent erreichen. Im Jahr 2020 lag der Umsatz den Angaben zufolge bei rund 5,8 Milliarden, die Marge lag in den vergangenen Jahren unter 10 Prozent, hat sich aber kontinuierlich verbessert.

February 05, 2021 06:03 ET (11:03 GMT)

