Bonn (ots) - Der gesamte Amateursport ist derzeit durch die Corona-Pandemie erheblich eingeschränkt. Handballer*innen freuen sich aber bereits heute auf den Neustart. Denn egal ob im Training oder während der Spiele - Handball ist immer verbunden mit viel Leidenschaft und dem Spaß an Bewegung. Diese ist zu jeder Zeit wichtig, aber gerade in Zeiten des aktuell geltenden Lockdowns zeigt sich, wie bedeutsam sie für die Menschen ist. Der Bayerische Handball-Verband (BHV) wird künftig gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe Handballbegeisterte vermehrt auf die positiven Effekte von regelmäßiger körperlicher Aktivität hinweisen und somit das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise stärken.Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, begrüßt die Partnerschaft: "Wir freuen uns auf die Kooperation mit dem Bayerischen Handball-Verband. Diese Partnerschaft ermöglicht uns, alle Themen rund um einen gesunden Lebensstil verstärkt an die Bevölkerung zu kommunizieren. Dazu zählen neben regelmäßiger Bewegung eine ausgewogene Ernährung, Nichtrauchen, ein maßvoller Alkoholkonsum und ein vernünftiger Umgang mit der Sonne."Auch Dominik Klein, ehemaliger Handball-Nationalspieler, Weltmeister von 2007, und seit 2018 Geschäftsführer der BHV Marketing-GmbH freut sich über das Bündnis: "Bewegung ist ein wichtiger Baustein für körperliche und mentale Gesundheit sowie Lebensfreude. In diesem Sinne kooperieren wir sehr gerne mit der Deutschen Krebshilfe, die im Bereich der Gesundheitsförderung sehr breit aufgestellt ist und die uns bei unseren Projekten insbesondere für den Sportnachwuchs unterstützt!"Der Bayerische Handball-Verband nutzt künftig seine Veranstaltungen und Medien und vermittelt verstärkt sowie zielgruppengerichtet die Botschaften der Deutschen Krebshilfe zur Krebsprävention: So schaffen beispielsweise die bereits mehrfach vom BHV ausgerichteten Handball Mini-Weltmeisterschaften ein gutes Umfeld, um die Aufmerksamkeit von Kindern zu gewinnen. Vor und während der Events wird über soziale Medien, Printmaterialien und auf spielerische Art über eine gesunde Lebensweise informiert. Sportlich wird ganz nach dem Vorbild der Handball Welt- und Europameisterschaften nach Vor- und Zwischenrunde sowie dem Endspiel das Siegerteam ermittelt. Nach der Pandemie-bedingten Pause ist die Ausrichtung weiterer Handball Mini-Weltmeisterschaften geplant.In das gemeinsame Engagement sollen auch die bayerischen Handball-Vereine eingebunden werden. Sie sollen mit dazu beitragen, auf eine gesunde Lebensweise zu sensibilisieren. So entwickelten der BHV und die Deutsche Krebshilfe für die Partnerschaft ein Event-Modul mit Bewegungscharakter. Dieses Modul wird - sofern es die Corona-Pandemie zulässt - bei verschiedenen Veranstaltungen im Jahr 2021 zum Einsatz kommen und kann von den Vereinen kostenlos für ihre Vereinsveranstaltungen genutzt werden.Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche KrebshilfeDie Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen und sich für krebskranke Menschen einzusetzen. Nach dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe.