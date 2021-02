"Das zeigt deutlich, dass wir bislang ordentlich durch die Corona Krise gekommen sind", sagte der Geschäftsführer der Kübler Group, Lothar Kübler, "obwohl es ist natürlich eine erhebliche Abweichung zum ursprünglichen Plan ist". Die Tochtergesellschaften in China und Indien als auch einige größere OEM-Kunden lieferten Wachstum, während das Geschäft in Deutschland und in einigen europäischen Ländern rückläufig war. In USA konnte ein leichter Zuwachs erzielt werden. Im Geschäftsbereich ‚Drehgeber und lineare Mess-Systeme' erzielte Kübler annähernd denselben Umsatz wie im Vorjahr. Für Umsatzsteigerungen ...

