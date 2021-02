Die Gamestop-Aktie befindet sich weiter im freien Fall und hat mit einem Schlusskurs von 53,50 US-Dollar am Donnerstag das Niveau von vor der Kursrallye erreicht. Das freut die Hedgefonds. Am vergangenen Dienstag war die Gamestop-Aktie gekippt und hat sich seither nur in eine Richtung entwickelt - nach unten. Nach einem stetigen Sinkflug verlor das Gamestop-Papier am Donnerstag weitere rund 40 Prozent und schloss den Börsentag mit einem Kurs von 53,50 Dollar. Das entspricht in etwa dem Kursniveau vor dem massiven Einstieg der Reddit-Trader von Wallstreetbets, liegt aber immer noch...

