Bayer hat am Donnerstag den überarbeiteten Vergleich mit US-Klägern im Glyphosat-Streit dem Gericht vorgelegt. Ein Durchbruch, der die Bayer-Aktie nach oben schob. Am Freitag geht die Rallye weiter.Jetzt kommt es auf den zuständigen Richter Vince Chhabria an. Der muss der neuen Einigung noch zustimmen, nachdem er den ersten Vorschlag im vergangenen Jahr noch abgelehnt hatte. Sollte der zuständige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...