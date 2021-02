Wien (www.fondscheck.de) - Amundi wendet sich mit einem neuen Angebot an Profianleger, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Geschäftsbereich Amundi Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) Solutions könne sich jahrelang aufgebauter Expertise bedienen und beinhalte zentrale Elemente der Investment-Management-Leistungen von Amundi. Diese würden seit über 30 Jahren für Unternehmen der Crédit-Agricole-Gruppe durchgeführt. Seit 2009 biete Amundi OCIO-Services auch für externe Kunden an, die insgesamt ein Volumen von 44 Milliarden Euro verwalten lassen würden. Über diese neue Einheit würden die Franzosen per Aussendung informieren. ...

