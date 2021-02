Auch am letzten Handelstag der Woche kann der DAX zulegen und notiert zum Mittag mit einem Plus von 0,3% bei knapp 14.100 Punkten. Die Höchststände von Anfang des Monats sind somit nur noch wenige Punkte entfernt. Für weiter steigende Kurse könnten die US-Arbeitsmarkt-Zahlen sorgen, die am Nachmittag vorgestellt werden sollen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Bayer (WKN BAY001) Für die Bayer-Aktie geht es zum Wochenende nochmal kräftig bergauf: Die Papiere des Agrarchemie- ...

