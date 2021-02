Wienerbergers Hybridanleihe 2014 wurde per 9.2. gekündigt, die Börsenotiz bereits per gestern beendet. Die Absicht dazu wurde am 11.12.2020 von Wienerberger avisiert. Wienerberger ( Akt. Indikation: 28,94 /29,02, -0,28%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)

Den vollständigen Artikel lesen ...