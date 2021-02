Der kanadische Spezialist für Brennstoffzellen-Technologie Ballard Power hat wieder Positives zu melden. Denn man hat mit der in Australien ansässigen Global Energy Ventures ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung, abgeschlossen.Diese hat zum Ziel, gemeinsam Schiffe zu entwickeln, die den Transport von komprimiertem Wasserstoff durchführen können und dabei von Brennstoffzellen angetrieben werden.Die Schifffahrt gilt als einer der wichtigsten Zielmärkte für Brennstoffzellen-Anwendungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...