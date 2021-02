Mainz (ots) -An einer Live-Schulstunde mit Professor Harald Lesch teilnehmen? Das ist möglich am Donnerstag, 11. Februar 2021, 14.00 Uhr, auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X plus (https://kurz.zdf.de/A26/)". Zusammen mit seiner Frau, Dr. Cecilia Scorza, Astronomin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, spricht er unter dem Titel "2 °Celsius wärmer - na und?" über den Klimawandel. In dem 45-minütigen Live-Stream erklären die beiden Physiker verständlich die Entstehung des aktuellen Klimawandels. Sie blicken dabei auf die besondere Konstellation der Erde in der Klimageschichte und zeigen auf, wie sehr der Klimawandel die Welt bereits im Griff hat und welches Handeln jetzt nötig ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können im Live-Chat ihre Fragen direkt an die beiden Wissenschaftler stellen. Harald Lesch und Cecilia Scorza ist es ein besonderes Anliegen, Schülerinnen und Schüler über die direkte Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten zu eigenem Denken und Handeln zu befähigen.Der YouTube-Kanal "Terra X plus" ist Teil des ZDF-Bildungsangebots, das sich an Schülerinnen, Schüler und Lehrende, aber auch an andere Wissensinteressierte richtet. In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule (http://schule.zdf.de/)" und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus (https://kurz.zdf.de/A26/)" erwarten die User jede Woche zwei drei- bis achtminütige Erklärvideos, zunächst zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Hochwertig produzierte Bildwelten aus dem "Terra X"-Kosmos und aufwendige Animationen sollen Lust und Interesse auch an komplexen Schulinhalten wecken. Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge unter Creative-Commons-Lizenz zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter, der von allen Interessierten abonniert werden kann.Weitere YouTube-Live-Schulstunden mit Harald Lesch und anderen Wissenschaftlern sind in Planung.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-bildungsangebot-terra-x-plus-schule/"Terra X plus" bei YouTube: https://kurz.zdf.de/A26/"Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: https://schule.zdf.de (http://schule.zdf.de/)https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4831409