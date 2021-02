DJ FDA-Ausschuss berät am 26. Februar über Covid-19-Impfstoff von J&J

Von Jaimy Lee

NEW YORK (Dow Jones)--Ein Beratungsausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA tritt sich am 26. Februar zu einer ganztägigen Sitzung, um den Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 von Johnson & Johnson (J&J) zu diskutieren. Dies ist der nächste Schritt im regulatorischen Prozess, nachdem der US-Pharmakonzern J&J am Donnerstag mitteilte, er habe einen Zulassungsantrag für seinen experimentellen Impfstoff bei der FDA eingereicht.

Die Ausschussmitglieder wägen und stimmen dann ab, ob die Vorteile des Impfstoffs, der als Einzeldosis verabreicht wird, die Risiken überwiegen. Die FDA berücksichtigt die Empfehlung des Komitees, wenn sie entscheidet, ob sie das Vakzin zulässt oder nicht. Auch die Covid-19-Impfstoffe von Biontech und Pfizer sowie Moderna wurden von dem Ausschuss diskutiert und letztlich zur Zulassung empfohlen. Die FDA erteilte dann innerhalb weniger Tage die Notfallzulassung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2021 08:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.