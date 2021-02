Ende Januar haben US-Kleinanleger am Silbermarkt heftige Turbulenzen ausgelöst. Mittlerweile scheint sich der "kleine Bruder von Gold" aber wieder beruhigt zu haben. Zockende Kleinanleger wetten auf Silber Millionen von US-Kleinanlegern sind - "bewaffnet" mit kostenlosen Broker-Apps wie bspw. Robin Hood - gegen große Hedgefonds in den Kampf gezogen. Diese haben via Aktien-Leerverkäufe große Summen auf den Niedergang bestimmter Aktien gewettet. Nutzer der Website Reddit verabredeten sich zu konzertierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...