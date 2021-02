Die Arbeitslosenquote ist in Kanada im Januar stärker gestiegen als erwartet - Der USD/CAD handelt trotz enttäuschender Daten im negativen Bereich bei 1,2800 - Die Arbeitslosenquote stieg in Kanada im Januar auf 9,4% von 8,8% (revidiert von 8,6%) im Dezember, wodurch die Netto-Beschäftigungsveränderung um mehr als -212.000 (vs -47,5K erwartet) zurückging, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...