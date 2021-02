In Griechenland soll der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca nicht an Menschen verabreicht werden, die älter als 65 Jahre sind.Dies teilte am Freitag der Chef der zuständigen Gesundheitsbehörde, Marios Themistokleous, im Staatsfernsehen (ERT) mit. Er begründete den Schritt damit, dass es bislang keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege gebe, ob der Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns tatsächlich für ältere Menschen wirksam sei. Diese Einschätzung könne sich jedoch ändern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...