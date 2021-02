Die Aktie von CureVac hat eine extrem starke Woche hingelegt. Mehr als 30 Prozent ging es im Wochenvergleich nach oben. Das Papier profitiert dabei von gleich mehreren extrem starken News - auch was die Entwicklung eines Corona-Impfstoff der nächsten Generation angeht. Was sich bei dem Unternehmen derzeit tut und wie Anleger jetzt handeln sollten, erfahren Sie im Folgenden.Virus-Mutationen verbreiten derzeit weltweit Angst und Schrecken. Umso fieberhafter arbeiten die Impfstoff-Entwickler an wirkungsvollen ...

