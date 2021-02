in diesem Beitrag erörtert David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton, die steigende Nachfrage nach umweltbewussten Geldanlagen. Er diskutiert spannende Entwicklungen am Markt für Grüne Anleihen - vor allem in Europa, das bei nachhaltigen Geldanlagen eine Vorreiterrolle innehat. Anschließend erörtert er einige Fragen, die Emittenten von Grünen Anleihen und deren Anleger in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich beschäftigen werden. Der Wechsel zu einer nachhaltigeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...