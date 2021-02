Ort des Tages: Greiner AG Headquarter. Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. 1868 im deutschen Nürtingen gegründet, entwickelt und produziert Greiner Produkte des Alltags. Mit den vier operativen Sparten Greiner Packaging, Greiner Bio-One, Greiner Foam und Greiner Extrusion ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. So divers die Absatzmärkte auch sind, die Produkte von Greiner bieten stets einen Mehrwert und machen das Leben einfacher, ja lebenswerter. Beispielsweise als haltbarkeitsverlängernde Lebensmittelverpackungen, sichere Blutentnahmeröhrchen, Matratzen sowie leichte Flugzeug- und Autositze oder als Anlagen zur ...

