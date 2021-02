Mainz (ots) - Ab 10. Februar 2021, 19.25 Uhr, zeigt das ZDF mittwochs zwölf Folgen der humorvollen Anwalts- und Familienserie "Kanzlei Berger" mit Eva-Maria Reichert und Nele Kiper als ungleiche Schwestern und Juristinnen. In weiteren Hauptrollen spielen Sissi Perlinger und Robert Giggenbach als Eltern Berger, Nik Felice als Caros Ehemann und Martin Gruber als Nikis Affäre sowie Sarah Beck als Rechtsreferendarin und Benedikt Zimmermann als Anwaltsgehilfe. Alle Episoden stehen jeweils zwei Wochen vor der TV-Ausstrahlung in der ZDFmediathek zur Verfügung.Ein Herzinfarkt ihres Vaters führt dazu, dass Niki Berger (Nele Kiper) im Familienbetrieb in Landsberg am Lech einspringen und ihre Schwester Caro (Eva-Maria Reichert) unterstützen soll, bis der Chef der renommierten Kanzlei Berger wieder auf dem Posten ist. Ein Leben lang Konkurrentinnen, geraten die sozial engagierte, rechtschaffene Caro und die toughe, geschäftstüchtige Niki schon bei den Vorbereitungen für den gemeinsamen Termin mit ihrem ersten Mandanten aneinander. Und dabei ahnt niemand, dass Niki ihre Zulassung verloren hat und eigentlich nicht mehr als Anwältin arbeiten darf.Regie bei den zwölf Folgen führten Gero Weinreuter, Kerstin Ahlrichs und Kai Meyer-Ricks. Die Drehbücher stammen von Marlene Schwedler, Klaus Rohne, Felicitas Sieben, Michel Birbæk und Lasse Nolte.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kanzleibergerFür akkreditierte Journalisten stehen die ersten vier Folgen im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Zur Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/kanzlei-berger/Die ersten beiden Folgen in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/kanzlei-bergerhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4831495