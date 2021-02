Wer am frühen Morgen des 1. Februar 2021 einen Blick auf die Edelmetall-Kurse geworfen hat, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Sechs Prozent plus verzeichnete der Silberpreis in US-Dollar kurz nach dem Handelsstart um Mitternacht. Gegen Mittag wurden zwischenzeitlich sogar rund zehn Prozent Rendite erreicht - und dies innerhalb eines halben Tages. In Onlineforen wird über diese Preis-Explosion hitzig debattiert, Medien rund um die Welt berichten über den neuen Silber-Boom. Und Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...