Frankfurt am Main (ots) - Mit ihrer Spendenaktion zu dem in diesem Jahr nicht stattfindenden Ball des Sports hat die Deutsche Sporthilfe rund 175.000 Euro erlöst. Der Großteil der Spenden stammt von langjährigen Ball-Gästen sowie Wirtschaftspartnern und Sponsoren von Europas erfolgreichster Benefiz-Gala im Sport. "Wir sind sehr dankbar für das großartige Engagement unserer treuen Ballgäste. Es zeigt uns, dass der Ball des Sports bei den Gästen nicht nur als ein außergewöhnliches Erlebnis wahrgenommen wird, sondern dass Ihnen auch die Förderung der Sporthilfe und ihrer geförderten Athlet:innen am Herzen liegt", sagt Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe.Der 51. "Ball des Sports" hätte eigentlich am morgigen Samstag, 6. Februar, im RheinMain CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden stattfinden sollen. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte die Deutsche Sporthilfe die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Mittlerweile beherbergen große Teile des RMCC das Impfzentrum der Stadt Wiesbaden.Der Deutschen Sporthilfe entgehen mit dem Ausfall der Veranstaltung Benefiz-Erlöse von rund 750.000 Euro, die sonst für die Athletenförderung zur Verfügung stehen. "Als Sporthilfe sind wir für Deutschlands beste Athlet:innen eine Konstante gerade in dieser unsicheren Zeit, die für sie zahlreiche, teils existenzielle wirtschaftliche Herausforderungen bereithält", betont Berlemann die Bedeutung der Sporthilfe.Vor diesem Hintergrund wurden langjährige Ballgäste Mitte Januar unter dem Motto "Zuversicht spenden" gebeten, die mit dem Kauf eines Ball-Tickets obligatorische Spende in Höhe von 400 Euro trotz Ausfalls der Veranstaltung der Sporthilfe zugutekommen zu lassen. Begleitet wurde der Aufruf von prominenter Seite in einem Video mit Johannes B. Kerner, der als Aufsichtsrat der Sporthilfe eine ganz besondere Beziehung zum Ball des Sports hat: Bereits 21 Mal hat der TV-Moderator bislang ohne Honorar den Ball des Sports moderiert und damit ganz maßgeblich zu der engen Bindung der Ballgäste zur Benefiz-Gala beigetragen.Neben zahlreichen Privatspender:innen aus dem Kuratorium der Deutschen Sporthilfe und aus dem Sport wie beispielsweise Ulrike Nasse-Meyfarth, Klaus Wolfermann und Franziska van Almsick, alle Mitglieder der Hall of Fame des deutschen Sports, unterstützten auch zahlreiche Wirtschaftspartner und Sponsoren der Veranstaltung die Sporthilfe im Rahmen der Aktion, darunter adidas, Henkell, Kärcher und die Deutsche Bank.Die Spendenaktion läuft noch einige Wochen weiter. Andere zentrale Elemente des "Ball des Sports" wie die Mitternachtsshow oder die Tombola sollen im Laufe des Jahres in anderen Formaten aufgegriffen werden und für weitere Benefiz-Erlöse sorgen.Weitere Informationen: www.sporthilfe.de/ballspendeHinweis für RedaktionenIm Rahmen eines Medientermins am 05.02.2021 ist Foto- und Bewegtbildmaterial entstanden das für redaktionelle Zwecke honorarfrei verwendet werden kann.Fotos: https://bit.ly/36I1o3G (http://mailings.sporthilfe.de/cp/55314743/2d61ca012610-qo2654)Bewegtbild (MXF-Format):- Rundgang Johannes B. Kerner durch das RheinMain CongressCenter mit Besuch und Danksagung im Impfzentrum: https://bit.ly/2YNeiJc (http://mailings.sporthilfe.de/cp/55314744/2d61ca012610-qo2654)- O-Töne Pressegespräch: https://bit.ly/3oN8t9j (http://mailings.sporthilfe.de/cp/55314745/2d61ca012610-qo2654)- Schnittbilder vergangener Bälle des Sports: https://bit.ly/3cJ85X1 (http://mailings.sporthilfe.de/cp/55314746/2d61ca012610-qo2654)Über den Ball des SportsDer Ball des Sports ist Europas erfolgreichste Benefiz-Gala im Sport. Mit der Veranstaltung erlöst die Deutsche Sporthilfe seit 1970 Fördergelder für Deutschlands Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen aus über 50 verschiedenen Sportarten. Mit Ausnahme des Jahres 1991, als der Ball aufgrund des Golf-Krieges abgesagt wurde, fand die Gala jeweils am ersten Samstag im Februar statt. Der erste Ball des Sports wurde in der Jahrhunderthalle Höchst gefeiert, weitere Veranstaltungsorte waren Frankfurt und Mainz. Am häufigsten, bereits 25 Mal, fand der Ball des Sports in Wiesbaden statt: In den Rhein-Main Hallen, dem Kurhaus sowie seit 2018 im neu eröffneten RheinMain CongressCenter.Über die Deutsche SporthilfeDie Deutsche Sporthilfe begleitet seit 1967 deutsche Nachwuchs- und Spitzensportler:innen auf dem Weg in die Weltspitze. Seit ihrem Bestehen hat die Deutsche Sporthilfe bereits mehr als 53.000 Athlet:innen aus über 50 Sportarten mit rund 510 Millionen Euro an Fördermitteln sowie mit zahlreichen Maßnahmen zur persönlichen und schulischen bzw. beruflichen Entwicklung unterstützt. 