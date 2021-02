Mainz (ots) - Mainz, 5. Februar 2021Woche 06/21Samstag, 06.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Schindlers Liste - Eine wahre GeschichteDeutschland 20065.50 Die Wahrheit über den HolocaustDas JahrhundertverbrechenDeutschland 20196.35 1944 - Bomben auf Auschwitz?USA 20208.05 ZDF-HistoryDie Frauen des 20. Juli 19448.50 ZDF-HistoryMata Hari - Die schöne SpioninDeutschland 20179.35 ZDF-HistoryDie Geheimnisse der Kennedy-FrauenDeutschland 201710.20 ZDF-HistoryTrumps Frauen - Zwischen Macht und MissbrauchDeutschland 202011.05 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 201611.50 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 201612.40 ZDF-HistoryGrace Kelly - Die wahre GeschichteFrankreich 202113.25 ZDF-HistoryFrüher Tod und ewiger RuhmStars, die jung sterbenDeutschland 201814.10 ZDF-HistoryDeutschland, deine SchlagerDeutschland 2009(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 201321.40 ZDF-HistoryDie tödlichen Fehler der TitanicDeutschland 202022.25 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 201323.10 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201723.55 ZDF-HistoryGeheime Welten - Expedition in den UntergrundDeutschland 20100.35 ZDF-HistoryMythos Mossad - Israels geheime KriegerDeutschland 20201.20 ZDF-HistoryArafats Söldner - Die drei Leben des Willi PohlDeutschland 20192.05 ZDF-HistoryPersonenschützer - im Angesicht der GefahrDeutschland 20202.50 ZDF-HistoryMythos SöldnerDeutschland 20143.35 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationJägerDeutschland 20204.20 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationGejagteDeutschland 2020Sonntag, 07.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.00 heute-show5.35 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 20196.20 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 20157.05 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 20127.45 Projekt Natter - Hitlers letzte WunderwaffeDeutschland 20138.25 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 20179.10 ZDFzeitDie Suche nach Hitlers "Atombombe"Deutschland 201510.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 200810.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 200811.30 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 200812.15 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 200813.00 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 201213.45 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 201914.30 Die SSHeydrichs HerrschaftDeutschland 200215.15 Die SSDer MachtkampfDeutschland 200216.00 Die SSHimmlers WahnDeutschland 200216.45 Die SSTotenkopfDeutschland 200217.30 Die SSDie Waffen-SS18.15 Die SSMythos OdessaDeutschland 200219.00 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 200822.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 200823.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 200823.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 20080.40 ZDF-HistoryWas ist dran an "Hitlers Goldzug"?Deutschland 20161.25 Die SSHeydrichs HerrschaftDeutschland 20022.10 Die SSDer MachtkampfDeutschland 20022.50 Die SSHimmlers WahnDeutschland 20023.35 Die SSTotenkopfDeutschland 20024.20 Die SSDie Waffen-SSMontag, 08.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.50 Wunder der WissenschaftEchte Drachen und BlutregenGroßbritannien 201710.35 Wunder der WissenschaftRollende Spinnen und Seestern-ZerstörerGroßbritannien 201711.20 Wunder der WissenschaftZornige Lemminge und sehende Ohren12.05 Wunder der WissenschaftBizarre Wolkenlöcher und KillermäuseGroßbritannien 201712.50 ZDFzeitDie Suche nach Hitlers "Atombombe"Deutschland 201513.35 Geniale RivalenAtombombe - Oppenheimer gegen HeisenbergUSA 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Mythen und MonsterVampirUSA/Italien 201822.25 Mythen und MonsterDämonenUSA/Italien 201823.10 Mythen und MonsterLoch NessUSA/Italien 201823.55 Mythen und MonsterZyklopUSA/Italien 20180.35 heute journal1.05 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20161.50 Mysterien des WeltallsWie sehen Aliens aus?Mit Morgan FreemanUSA 20102.35 Mysterien des WeltallsSind wir alle Aliens?Mit Morgan FreemanUSA 20153.20 Mysterien des WeltallsLeben wir in der Matrix?Mit Morgan FreemanUSA 20154.00 Mysterien des WeltallsIst Schwerkraft eine Täuschung?Mit Morgan FreemanUSA 20144.45 Mysterien des WeltallsWiederauferstehungMit Morgan FreemanPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4831537