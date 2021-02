Der EUR/USD prallt von den 2021 Tiefs in der Mitte der 1,1900 ab - Die nächste wichtige Marke ist nun die 1,2189 - Der EUR/USD schafft es, wenn auch nur teilweise, den jüngsten Abwärtstrend umzukehren und er prallt am Freitag von den Tiefstständen in der Nähe der 1,1950 ab, einem Bereich, der zuletzt Anfang Dezember 2020 getestet wurde. Sollte die ...

