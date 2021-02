Börse Dax vollendet starke Woche Nach vier euphorischen Gewinntagen haben die Anleger am Freitag kurz vor einem Dax-Rekord das Tempo gedrosselt. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Geld Starkes Gefälle bei Mindestlöhnen in der EU Die Höhe der Mindestlöhne klafft in der Europäischen Union weit auseinander. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...