Durch eine beispiellose nationale Anstrengung hat die Regierung in London geschafft, was ihr in Europa sonst keiner nachmacht. Zwei Monate nach dem Impfbeginn ist bereits ein Sechstel der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft. Bald kratzt man an der Herdenimmunität und wird die Früchte ernten können.

