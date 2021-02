Der OÖ10 Index liegt aktuell bei 1471.1 Punkten (+0,28%), das ergibt YTD eine Performance von +8,75% (2016: +23,29%, 2017: 44,4%, 2018: -33,4 %) . Alle Details sowie aktueller Chart hier.Und: Ein wikifolio ÖO10 Werte ist unter https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0ooe10if investierbar. Die aktuell längste Serie: bet-at-home.com mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.33%) - die längste Serie dieses Jahr: FACC 5 Tage (Performance: 33.41%). Tagesgewinner war am Freitag Lenzing mit 3,21% auf 115,60 (162% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,06%) vor Polytec Group mit 1,01% auf 8,99 (54% Vol.; 1W 5,52%) und voestalpine mit 0,84% auf 31,27 (68% Vol.; 1W 3,82%). Die Tagesverlierer: FACC mit -5,93% auf 9,04 (106% üblicher Tagesumsätze, ...

