Um Strom aus erneuerbaren Energien speichern zu können, baut Australien den größten Akku der Welt - in einer früheren Kohlemine. Das System soll eine Leistung von 1.200 Megawatt haben. Im Jahr 2017 hatte Tesla-Chef Elon Musk im Rahmen einer Wette in Südaustralien in nur 100 Tagen den bis dahin größten Akku der Welt installiert - als Zwischenspeicher für den aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Strom. Das System mit 100 Megawatt Leistung soll dabei geholfen haben, das Stromnetz zu stabilisieren, Stromausfällen vorzubeugen und den angeschlossenen Haushalten Geld zu sparen...

