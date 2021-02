Der USD/JPY bleibt stabil und könnte in den nächsten Wochen den Aufwärtstrend bis in den Bereich von 106,00 ausweiten, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Erwartung, dass der USD 'seitwärts handeln' würde, war falsch, da er nach oben abhob und auf 105,56 anstieg. Obwohl die Rallye eindeutig überkauft ist, ...

