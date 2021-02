CARLYLE COMMODITIES CORP. (CSE: CCC, FWB: 1OZA, OTC: DLRYF) ("Carlyle" oder das "Unternehmen") und sein Partner United Mineral Services Ltd. ("UMS"), ein privates Unternehmen, das sich im Besitz von Robert Dickinson befindet, melden die Ergebnisse eines ersten drei Bohrlöcher umfassenden Kernbohrprogramms, das zwischen dem 14. und 22. September 2020 auf dem Kupfer-Molybdän-Wolfram-Konzessionsgebiet Mack (das "Projekt Mack") durchgeführt wurde. Das Projekt Mack befindet sich 23 km westlich des Dorfes Dease Lake, British Columbia, ("B.C."). Amarc Resources Ltd., eine Tochtergesellschaft von Hunter Dickinson Inc. ("HDI"), führte das Bohrprogramm für Carlyle und UMS durch. Nach Abschluss des Bohrprogramms werden Carlyle und UMS jetzt ein 50: 50-Joint Venture für das Projekt Mack bilden.

Das Bohrprogramm auf dem Projekt Mack (das "Bohrprogramm bei Mack") umfasste drei sehr weit auseinander liegende NQ-Kernbohrlöcher (insgesamt 583 m), die dazu ausgelegt wurden, getrennte Teile einer nach Nordwesten verlaufenden, übereinstimmenden geochemischen Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- und Wismut-Anomalie im Boden zu überprüfen. Diese Anomalie ist etwa 1.000 m lang und 400 bis 500 m breit und befindet sich auf einem von Deckschichten überlagerten alpinen Plateau (siehe Anhang für Bohrplan und Karten der Kupferanomalie im Boden). Darüber hinaus besitzt das Projektgebiet Mack laut einer Akte des Ministeriums für Energie und Bergbau der Provinz British Columbia - Open File 1999-3 - Potenzial für reduzierte intrusionsbedingte Goldsysteme.[i] Bekannte Lagerstätten dieser Art wären z. B. unter anderem Fort Knox in Alaska und Brewery Creek im Yukon.

Das Bohrprogramm bei Mack wurde konzipiert, um die anomalen Goldkonzentrationen überprüfen, die aus den Schürfgrabenprogrammen gemeldet wurden, die in historischen Bewertungsgutachten aufgeführt sind, die bei den Regierungsbehörden der Provinz British Columbia in den Jahren 1976[ii] und 1979#_edn3 eingereicht wurden. Ferner sollte mit dem Bohrprogramm auch im Grundgebirge eine Quelle der anomalen Konzentrationen von Kupfer, Molybdän und Wolfram in Bodenproben bestimmt werden, die während eines von UMS im Jahr 2018#_edn4 durchgeführten 386-Rasterprobenentnahmeprogramms gesammelt wurden.

Alle drei Bohrlöcher (MK2001 bis MK2003) durchteuften das anvisierte geologische Umfeld, ein geschichtetes und stockworkartiges Gang-/Kluftsystem, das in Granodiorit beherbergt ist. Es wurden keine anderen signifikanten Gesteinsarten angetroffen. Die Klüfte, Gänge, Alterationserscheinungen und Vorkommen von Pyrit, Chalkopyrit (Kupfer) und Molybdänit (Molybdän) waren in allen drei Bohrlöchern ähnlich, aber ihr Entwicklungsgrad variierte. Klüfte und Gänge variierten in der Dichte, die Alterationsintensität variierte von nicht vorhanden bis schwach und die Sulfidmineralisierung variierte von nicht vorhanden bis stellenweise 10 %. Pyrit kommt im Granodiorit sowie in Klüften und Gängen disseminiert vor, während Molybdänit- und Chalkopyritvorkommen auf Klüfte und Gänge beschränkt sind. Eine Zunahme der Dichte der Strukturen steht im Allgemeinen mit einer Zunahme von Molybdänit und Chalkopyrit in Zusammenhang. Alle drei Bohrlöcher enthalten vom Beginn der Bohrung bis zur Endtiefe vereinzelt Chalkopyrit und Molybdänit. Chalkopyrit und Molybdänit sind in Quarz-Pyrit-Klüften und Gängen beherbergt, obwohl mehr als 90 % der Klüfte und Gänge frei von diesen Mineralien sind. Alle drei Bohrlöcher lieferten anomale, ungleichmäßig verteilte Wolframkonzentrationen (Scheelit), anomale Bismutgehalte und keine anomalen Goldgehalte.

MK2001 wurde mit einem Azimut von 2040 und einer Neigung von -450 bis zu einer Bohrtiefe von 222 m niedergebracht. Das Bohrloch sollte die Mineralisierung, die aus den nahe gelegenen Schürfgräben und Gruben berichtet wurde, in mäßiger Tiefe durchteufen. Diese Schürfgräben und Gruben wurden 1976 und 1979 von Hand ausgehoben. MK2002 wurde mit einem Azimut von 0700 und einer Neigung von -450 bis zu einer Bohrtiefe von 197 m niedergebracht. Das Bohrloch wurde konzipiert, um ein Gebiet mit übereinstimmenden mäßigen bis starken Kupfer- und Molybdänanomalien und verstreuten schwachen Goldanomalien im Boden zu überprüfen, die aus der geochemischen Bodenprobenahme im Jahr 2018 hervorgegangen sind. MK 2003 wurde mit einem Azimut von 2370 und einer Neigung von -450 bis zu einer Bohrtiefe von 164 m niedergebracht. Das Bohrloch wurde konzipiert, um ein Gebiet mit einer mäßigen Kupferanomalie im Boden zu überprüfen, die auch mittels der geochemischen Bodenprobenahme im Jahr 2018 abgegrenzt wurde.

Von den drei Bohrlöchern traf MK2001 auf eine größere Anzahl an Gängen/Klüften, zahlreiche Gänge mit serizitischen Alterationshalos und die größte Menge an Chalkopyrit, Molybdänit und Scheelit. Die Bohrungen MK2002 und MK2003 waren nicht so gut mineralisiert wie MK2001 und ihre geochemischen Ergebnisse sind niedriger (siehe Tabelle mit den Analyseergebnissen des Mack-Bohrprogramms unten).

ANALYSEERGEBNISSE VON MACK Bohrloch einschl. von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (ppb) Ag (g/t) Bi (ppm) Cu (ppm) Mo (%) W (ppm) WO3A (%) MK2001 gesamtes Loch 2,7 222 219,0 1,3 0,47 5,0 248 0,015 104,4 0,013 MK2001 einschl. 51,0 120 69,0 1,9 0,46 3,8 221 0,021 157,6 0,020 MK2002 gesamtes Loch 7,3 197 189,7 1,1 0,32 0,8 193 0,019 35,0 0,004 MK2002 einschl. 47,0 119 72,0 1,0 0,36 0,4 168 0,036 39,0 0,005 MK2003 gesamtes Loch 9,6 164 154,4 1,1 0,37 4,1 214 0,009 26,9 0,003 MK2003 einschl. 17,0 68 51,0 1,2 0,37 3,6 183 0,015 39,6 0,005

A WO3 wird folgendermaßen aus dem W-Wert berechnet: W in ppm (elementares Wolfram) xl 1,2612/10.000 = WO3 % (Wolframtrioxid). Marktfähige Wolframkonzentrate werden gewöhnlich in Bezug auf ihren Gehalt von WO3% (Wolframtrioxid) beschrieben.

Obwohl das Projekt Mack einige Merkmale eines reduzierten intrusionsbezogenen Systems aufweist, ist das Mineralisierungssystem Northern Dancer (Logtung), das sich etwa 225 km nördlich in der Nähe des Watson Lake im Yukon[v] befindet, wahrscheinlich ein besserer Vergleich. Logtung ist ein niedrighaltiges Wolfram-Molybdän-System mit großer Tonnage, das von einer Intrusion beherbergt ist. Seine geochemische Signatur scheint den geochemischen Ergebnissen aus dem Bohrprogramm bei Mack ähnlich zu sein. Das ausgedehnte Gebiet anomaler Mineralisierung, das auf Mack durchteuft wurde, könnte die Ränder eines solchen Systems darstellen. Das Bohrloch MK2001 lieferte die größte Anzahl und die höchsten geochemischen Konzentrationen von Kupfer, Molybdän und Wolfram, was darauf hindeutet, dass die Mineralisierung nach Südosten in Richtung des stärksten Teils der von Nordwest nach Südost streichenden geochemischen Bodenanomalie zunimmt (siehe im Anhang Karte der Kupferanomalie im Boden). MK2001 - und weiter südöstlich - befindet sich in einem Gebiet mit wenigen Aufschlüssen. Daher könnte eine geophysikalische IP-Erkundung (Induzierte Polarisation) östlich des Bohrlochs MK2001 im Bereich der anomalen Bodengeochemie die Auswahl potenzieller neuer Bohrziele unterstützen.

Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramm

Der Bohrkern aus dem Projekt Mack wurde protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. 188 Halbkernproben wurden an Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), Kamloops, British Columbia (gemäß 17025 akkreditiert), zur Vorbereitung und Goldnalyse mittels Brandprobe einer 30 g-Probeneinwaage gefolgt vom ICP-Verfahren geschickt. Vorbereitete Proben wurden an das Actlabs-Labor in Ancaster, Ontario (gemäß 17025 akkreditiert) zur Wolframanalyse mittels instrumenteller Neutronenaktivierungsanalyse (INAA) und zur Kupfer-, Silber-, Molybdän-, Bismut- und 58-Zusatzelementanalyse mittels 4-Säureaufschluss einer 0,25 g-Probeneinwaage und anschließendem ICP-OES/MS-Verfahren geschickt. Kontrollproben wurden mit folgender Frequenz in jede analytische Charge eingeführt: Standardmaterial, eine Standardprobe je 20 regulären Proben; Doppelproben, eine Doppelprobe je 20 Proben; Blindproben, eine Blindprobe je 20 Proben. WO3 wurde berechnet: W ppm (elementares Wolfram) * 1,2612/10.000 = WO3 % (Wolframtrioxid). Marktfähige Wolframkonzentrate werden gewöhnlich in Bezug auf ihren Gehalt von WO3% (Wolframtrioxid) beschrieben.

Schuldenregelung und Übertragung von Konzessionsgebieten

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es mit WEM Western Energy Metals Ltd. ("WEM") und BC Vanadium Corp. ("BCVC"), beides hundertprozentige Tochtergesellschaften des Unternehmens, und Ridgeline Exploration Services Ltd. ("Ridgeline") jeweils eine Abtretungs-, Übernahme-, Schuldenregelungs- und Zeichnungsvereinbarung (die "Schuldenabtretungs- und -Vergleichsvereinbarung") abgeschlossen hat, um bestimmte Beträge zu begleichen, die die beiden Tochtergesellschaften Ridgeline für unbezahlte Vergütungen für Geologie- und Mineralberatungsleistungen durch Ridgeline schulden.

Gemäß den Bedingungen der Schuldenabtretungs- und -Vergleichsvereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, insgesamt 1.577.138 Stammaktien aus dem Aktienkapital von Carlyle (jede eine "Aktie") zum angenommenen Preis von 0,13 Dollar pro Aktie als vollständige und endgültige Bezahlung von Schulden in Gesamthöhe von 205.028 Dollar begeben wird. 170.488 Dollar dieser Gesamtschulden wurden vereinbarungsgemäß von WEM und BCVC abgetreten und vom Unternehmen übernommen (die "Schuldenregelung")

Gleichzeitig und in Verbindung mit der Schuldenregelung haben WEM und BCVC mit Ridgeline jeweils separate Mineralkonzessionsgebietskaufverträge unterzeichnet, welchen zufolge Ridgeline zugestimmt hat, 100 % der ungeteilten, unbelasteten rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligungen von WEM und BCVC an den Konzessionsgebieten "Porcher" und "Star" im Bergbaugebiet Vancouver bzw. Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia sowie an den Konzessionsgebieten "Peneece" und "Blackie" im Bergbaugebiet Skeena in British Columbia (zusammen die "Mineralkonzessionsgebiete") als Gegenleistung für die vollständige und endgültige Begleichung von Schulden in Gesamthöhe von insgesamt 25.000 Dollar - die Ridgeline jeweils von WEM und BCVC für bestimmte Geologie- und Mineralberatungsleistungen durch Ridgeline geschuldet sind - zu erwerben (die "Schuldenregelung der Tochtergesellschaften").

Zusätzlich zur Schuldenregelung und der Schuldenregelung der Tochtergesellschaften hat das Unternehmen auch vereinbart, insgesamt 1.527.392 Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,14 Dollar pro Aktie an bestimmte Gläubiger des Unternehmens als vollständige und endgültige Bezahlung von Schulden in Gesamthöhe von 213.834,93 Dollar zu begeben. Damit sollen bestimmte Beträge beglichen werden, die das Unternehmen für unbezahlte Rechnungslegungs-, Unternehmens- und Beratungsdienstleistungen schuldet (zusammen mit der Schuldenreglung die "Regelungen").

Ein Director des Unternehmens ist ebenfalls Director und Mehrheitsaktionär von Ridgeline. Dementsprechend stellten die Schuldenregelung und die Schuldenregelung der Tochtergesellschaften eine "Related Party Transaction" (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Die Ausgabe der Aktien und die Übertragung der Mineralkonzessionsgebiete an Ridgeline waren jedoch gemäß Abschnitt 5.5.(b) von MI 61-101 von den Anforderungen betreffend die Bewertung - da die Stammaktien des Unternehmens nicht an einem bestimmten Markt notieren - und gemäß 5.7(1)(a) von MI 61-101 von der Anforderung betreffend die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre - da der Wert der gemäß der Schuldenregelung begebenen Aktien und der Mineralkonzessionsgebiete gemäß der Schuldenregelung der Tochtergesellschaften nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht - ausgenommen.

Die in Verbindung mit den Regelungen begebenen Aktien sind gemäß National Instrument 45-102 - Resale of Securities an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum (das "Ausgabedatum") abläuft.

Qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101

Linda Erdman, P.Geo., eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Die historischen Informationen in dieser Pressemeldung können jedoch nicht als verlässlich erachtet werden, da die qualifizierte Sachverständige des Unternehmens gemäß NI 43-101 die historischen Informationen weder erstellt noch verifiziert hat.

Über Carlyle

Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Carlyle ist eine strategische Partnerschaft mit HDI eingegangen und hat mit dem HDI-Tochterunternehmen United Minerals Services Ltd. ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack gegründet und hat weiters eine Option auf eine 50 %-Beteiligung am Projekt Jake. Beide Projekte liegen in B.C. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über eine 100 %-Beteiligung am Goldprojekt The Newton in der Clinton Mining Division in B.C. und hat auch eine Option auf den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sunset, das sich in der Vancouver Mining Division (Bergbauregion) in der Nähe von Pemberton (BC). befindet. Carlyle hat seinen Sitz in Vancouver (BC), und ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Symbol "CCC" notiert.

