Clean Powers PowerTap gibt Details zum Geschäftsmodell für die Verteilung von Wasserstofftankstellen in den USA bekannt



VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Im Anschluss an Clean Powers Pressemitteilung vom 26. Januar 2021, in der eine endgültige Vereinbarung zwischen Clean Powers Beteiligungsunternehmen PowerTap Hydrogen Fueling und der Andretti Group über die Installation der innovativen modularen Wasserstoffproduktions- und Abgabeeinheiten von PowerTap in Kalifornien in diesem Jahr bekannt gegeben wird, führen PowerTap und Andretti die Einzelheiten des Geschäftsmodell und die Vorteile für teilnehmende Einzelhändler weiter aus. - Anforderungen zur Eignung des Standorts: - Bestehender Kraftstoffeinzelhändler. - Nutzbare Grundfläche von mindestens 1000 Quadratfuß - Zugang zu Versorgungseinrichtungen: Erdgas, Strom, Wasser. - Wichtige Punkte des Geschäftsmodells. - Der Einzelhändler stellt PowerTap Grundstücke ohne Leasingkosten zur Verfügung. - PowerTap installiert und wartet die modulare Wasserstoffproduktions- und -Abgabeeinheit zu PowerTaps alleinigen Kosten, einschließlich Kosten für Betriebsmittel und Branding-Kosten. - Der Einzelhändler vermarktet Wasserstoffbrennstoff und generiert Gewinne auf die gleiche Weise, wie beim herkömmliche Kraftstoffverkauf. - Vorteile für Einzelhändler. - Ergiebige Ertragsmöglichkeiten für "wenig genutzte" Grundflächen. - Der Einzelhändler erhält einen Teil der Einnahmen aus Emissionszertifikaten. - Zusätzlicher Ertragsbereich mit minimalen Betriebskosten und hohen zusätzlichen Erträgen. - Neukundenverkehr, der zusätzliche Käufe anderer Produkte und Dienstleistungen generiert. - Die Produktion vor Ort ermöglicht einen wettbewerbsfähigen Tagespreis im Verhältnis zum angelieferten Wasserstoff. - Vorteile für PowerTap. - Keine Kosten für Landkauf oder Pacht. - Co-Entwicklung, die den Zugang zu erstklassigen, stark frequentierten Immobilienparzellen ermöglicht. - Schnelleres Anspruchsverfahren aufgrund des bestehenden traditionellen Kraftstoffbetriebs. - Fähigkeit zum wirksamen Einsatz der etablierten operativen Expertise und der geografischen Reichweite der Andretti Group, um ein optimiertes Netzwerk zu schaffen. - Beschleunigte Markteinführung, die bis Ende 2025 den Einsatz von über 500 modularen Wasserstoffproduktions- und Abgabegeräte der PowerTap in den USA ermöglicht. "Diese aufregende Beziehung mit Gewinn für beide Seiten, die PowerTap mit der Andretti Group und ihren Industriepartnern eingegangen ist, wird die Markteinführung unserer patentrechtlich geschützten Technologie zur Erzeugung und Abgabe von Wasserstoff beschleunigen und gleichzeitig ein besonders überzeugendes Modell für die Umsatzbeteiligung zum gegenseitigen Nutzen aller Partner bieten. Wir sind motiviert, in dieser Zeit der beschleunigten Energiewende an der Spitze einer Lösung für erneuerbare Energien der Zukunft zu stehen," sagte PowerTaps neuernannter President Salim Rahemtulla. (https://powertapfuels.com/management.php). Die Voranmeldung für zukünftige Tochtergesellschaften der Andretti Group ist auf der PowerTap-Website (https://powertapfuels.com/andretti-partnership.php) und auf der Website der Andretti Group (https://andretti1.com/powertap-hydrogen/) zu finden. Die E-Mail-Adresse lautet PowerTap@Andretti1.com ÜBER DIE ANDRETTI GROUP

Die Andretti Group kann ihre Wurzeln bis zur Gründung des Start-ups im Jahr 1997 durch die berühmten Rennfahrer Mario Andretti und Michael Andretti sowie den geschäftsführenden Gesellschafter und Branchenveteran MJ Castelo zurückverfolgen. Die Unternehmensfamilie der Andretti Group ist schnell angewachsen und schloss anderem folgendes ein: die Geschäfte der Handelskette für Treibstoff/Mini-Markt/Schnellrestaurant; Großhandel für Kraftstoff mit und ohne Markenzeichen; Speditions-/Logistikbetriebe; Cardlock-/Fuhrparkbetankungs-Betriebe; und vom Hersteller autorisierten Komplett-Service. Das Unternehmen in einer geografischen Region tätig, die Kalifornien, Oregon und Washington umfasst. Derzeit verfügt Andretti Petroleum über mehr als 100 firmeneigene sowie firmenbetriebene Einrichtungen und beliefert rund 125 unabhängige Tankstellenbetreiber mit mehreren Kraftstoffmarken.

https://andretti1.com/ ÜBER POWERTAP

PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com ÜBER CLEAN POWER CAPITAL CORP. Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Clean Powers jüngste Investition erfolgte am 27. Oktober 2020 in PowerTap (siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/



Clean Powers Stammaktien sind an der Canadian Securities Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der Canadian Securities Exchange unter: https://thecse.com/de/listings/diversified-industries/clean-power-capital-corp Kontakt bei PowerTap Salim Rahemtulla salim@hydrogenfueling.co Kontakt bei Andretti Group Amy Brookshier-Kaplan abrookshier@andretti.com PR Kontakt Vito Palmeri AMW PR Mobil: 347 471 4488 Büro: 212 542 3146 vito@amwpr.com Kontakt bei Clean Power Joel Dumaresq info@cleanpower.capital

Tel.: +1 (604) 687-2038 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

