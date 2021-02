Homeoffice ist ein neues "Buzzword" in der Arbeitswelt, seit Corona in unsere Leben getreten ist. Seitdem in der Gesellschaft Abstands- und Hygienemaßnahmen zur neuen Normalität wurden, bemühen sich auch sehr viele Unternehmen, die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Die Vorteile in Bezug auf das Coronavirus liegen auf der Hand: Es werden persönliche Kontakte vermieden und somit die eigenen Arbeitnehmer geschützt. An der Börse hat der durch Corona in Fahrt gebrachte Homeoffice-Trend einige Gewinner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...