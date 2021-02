In der Berliner Eisackstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Bombenanschlag in einem Hinterhof in unmittelbarer Nähe einer Gemeinschaftsschule. Ein Polizeisprecher erklärte: "Beamte des zuständigen Abschnittes 42 fanden im Innenhof neben Rückständen einer Detonation auch eine noch nicht zur Explosion gebrachte mögliche Sprengvorrichtung." Bei dem ...

