Wenn es um Streaming geht, so ist die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) inzwischen ebenfalls ein spannender Highflyer. Vor allem zum Ende des letzten Jahres und im neuen Börsenjahr 2021 konnte die Aktie bedeutend steigen. Das liegt an der intakten Wachstumsgeschichte in diesem lukrativen Markt. Wobei Roku auf einer Meta-Ebene profitiert. Foolishe Investoren werden jetzt im Rahmen der Quartalsberichtssaison natürlich wieder den Blick für die Fundamentaldaten in den Fokus rücken. Das heißt, es ist spannend, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...