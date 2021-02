Eine fast perfekte Woche mit vier starken Gewinntagen konnten wir im DAX sehen. Damit schob sich der Index bis auf 20 Punkte an das Rekordhoch heran. Wie stehen die Chancen auf eine Überwindung in der neuen Woche? Rückblick auf die Handelswoche Direkt zum Wochenstart, der auf einen neuen Handelsmonat fiel, kamen die Käufer zurück in den Markt. Die Korrekturzone um 13.500 wurde sofort überschritten und auch im Handelsverlauf verteidigt. Damit war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...