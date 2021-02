Der unabhängige Entwicklungsdienstleister PTS-Prüftechnik erweitert seine Testkapazitäten in einem neuen Prüfzentrum in Remshalden - rund 20 Kilometer östlich von Stuttgart. Dort werden auf mehr als 14.300 Quadratmetern sowohl Batterie- als auch Antriebsstrangprüfstände installiert. Unter anderem kündigt PTS-Prüftechnik an, in dem vor Ort aufgebauten "Battery Testing Center" sowohl Lebensdauer- und ...

