Unser Redaktionsteam erhält wertvolle Unterstützung! Wir heißen den langjährigen Reiseleiter und Kunstliebhaber Günter Maislinger in unserem Redaktionsteam willkommen, der unsere Berichte über das Leben abseits der Börse künftig durch spannende und abwechslungs- sowie lehrreiche Beiträge zur New Yorker Kunstszene und Kultur ergänzen wird.Aller Anfang ist schwer: Vom Strickpullover zur Grammy-ShowEnde der 1970er Jahre wanderte der gebürtige Österreicher nach Los Angeles CA aus, wo er für drei Monate als Hundesitter für den Filmproduzenten Larry Spector tätig war. Bis er der überraschenden Einladung eines Bekannten nach New York folgte, versuchte sich Maislinger mit diversen Kellner-Jobs über Wasser zu halten.

