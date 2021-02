Der legendäre Porsche 911 soll langfristig der einzige Verbrenner des Herstellers werden, aber mit E-Fuels fahren. Alle anderen Modelle sollen bis 2030 elektrifiziert sein. Porsche-Chef Oliver Blume hat der Bild am Sonntag ein Interview gegeben und darin seinen Elektro-Kurs bekräftigt. So will der Premium-Autobauer in den kommenden fünf Jahren 15 Milliarden Euro in elektrische Antriebe investieren und schon 2030 80 Prozent seiner Modelle rein elektrisch oder als Hybrid anbieten. Porsche hat bereits Stromer-Erfolge vorzuweisen Porsche fällt diese Entscheidung ...

