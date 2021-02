TAGESVORSCHAU: Termine am 08. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 08. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/20

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 01/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/20

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 02/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

13:30 Bundesbildungsministerium Anja Karliczek (CDU) stellt neue S3-Leitlinie Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen vor 14:30 Sitzung des Corona-KiTa-Rates mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) 10:40 DEU: Virtueller Gebäudetag "Building the Future" des Bundeswirtschaftsministeriums mit einer Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier DEU: Nestlé stellt Maßnahmen in Europa zur CO2-Reduktion auf netto null bis 2050 vor. Die Online-Pk wird von Katja Seidenschnur, Direktorin für Nachhaltigkeit der Nestlé Zone EMENA, und Marco Settembri, CEO der Nestlé Zone EMENA, moderiert. °

