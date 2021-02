DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Kooperation

Corporate News ENCAVIS unterstützt bedürftige Schulen, denen es durch die Corona-Krise an digitalen Lehrmaterialen fehlt

Hamburg, 8. Februar 2021 - Der Hamburger Encavis-Konzern trägt mit Laptop-Spenden in Deutschland zum Erhalt der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in Zeiten von Homeschooling bei. Encavis ist nach wie vor nur sehr gering von der Corona-Krise betroffen. Das Arbeiten aus dem Mobile Office und die damit verbundenen Arbeitsprozesse laufen einwandfrei. Nicht jeder kann sich so glücklich schätzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler benötigen für das durch die Corona-Pandemie entstandene Homeschooling technische Voraussetzungen, die nicht immer gegeben sind. Wir haben uns entschieden, 30 ausrangierte aber noch voll funktionsfähige Laptops aufzubereiten und in Kooperation mit Labdoo bedürftigen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Labdoo ist eine gemeinnützige Organisation, die gespendete Laptops mit passenden Schulprogrammen bespielt und diese an Schulen in Deutschland und im Ausland verteilt. Ralf Hamm, Gründer von Labdoo, bedankt sich im Namen der Organisation für das großzügige Engagement: "Das ist vorbildlicher Einsatz. Wir sind froh und dankbar, mit Hilfe dieser Geräte weiteren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eines reibungslosen Homeschoolings bieten zu können." Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt:

ENCAVIS AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Tel.: + 49 (0)89 442 306 025

E-Mail: tanja.van_den_wouwer@encavis.com





Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

------------------------------------------------------------

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg



Tel: + 49 (0)40 37 85 62-242

Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129

eMail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

