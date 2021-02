In der Übernahmeschlacht um Suez macht Veolia nun ernst. Gestern Abend gab der Konzern die Abgabe eines Angebots für die restlichen Aktien des Konkurrenten bekannt. So ist Veolia weiterhin bereit, 18 € je Aktie zu zahlen. Seit Oktober hält der Konzern bereits 29,9 Prozent der Anteile von Suez. Für die restlichen Aktien will Veolia nun weitere rund acht Mrd € zahlen. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen ...

