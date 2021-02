Nach Angaben von Gazprom sind 94 Prozent des rund 1.230 Kilometer langen Doppelstrangs von Nord Stream 2 bereits fertiggestellt. Nun sollen noch die letzten sechs Prozent fertiggestellt werden. Deshalb hat das "Pipeline-Verlegeschiff Fortuna, das am 24. Januar die Arbeiten im Verlegekorridor in der dänischen Ausschließlichen Wirtschaftszone aufgenommen hatte, hat nach erfolgreichen Tests heute mit der Weiterverlegung begonnen", wie die Projektgesellschaft am Samstagabend mitteilte.Alle Arbeiten ...

