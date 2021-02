DGAP-Ad-hoc: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Dialog Semiconductor Plc.: Übernahme von Dialog Semiconductor Plc durch Renesas Electronics Corporation



08.02.2021 / 08:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014(MAR)

London (UK), 8. Februar 2021 - Dialog Semiconductor Plc ("Dialog" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie sich heute mit Renesas Electronics Corporation ("Renesas") auf die Übernahme des gesamten ausgegebenen und auszugebenden Aktienkapitals der Gesellschaft durch Renesas geeinigt hat (die "Übernahme").

Die Vereinbarung über die Übernahme sieht vor, dass die Aktionäre von Dialog, für jeweils eine Dialog-Aktie EUR 67,50 in bar erhalten (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis bewertet das gesamte ausgegebene und auszugebende Aktienkapital von Dialog mit rund EUR 4.886 Millionen und beinhaltet damit einen Aufschlag von rund 20,3% auf den Schlusskurs der Dialog-Aktie in Höhe von EUR 56,12 am 5. Februar 2021 (dem letzten Handelstag vor dieser Veröffentlichung), einen Aufschlag von 51,7% auf den täglichen volumengewichteten Durchschnittskurs der Drei-Monats-Periode bis zum 5. Februar 2021 in Höhe von EUR 44,50 bzw. einen Aufschlag von 61,5% auf den täglichen volumengewichteten Durchschnittskurs der Sechs-Monats-Periode bis zum 5. Februar 2021 in Höhe von EUR 41,79.

Die Übernahme unterliegt dem englischen Übernahmerecht (UK City Code on Mergers and Takeovers) und wird voraussichtlich durch einen "Scheme of Arrangement" nach englischem Recht durchgeführt. Die Übernahme steht unter der Bedingung der Zustimmungen der Hauptversammlung von Dialog und des für das Scheme of Arrangement zuständigen Gerichts sowie verschiedenen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich - unter anderem - in Deutschland, China, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Die vollständigen Regelungen und Bedingungen der Übernahme sind in der Veröffentlichung von Renesas beschrieben, die zeitglich mit dieser Veröffentlichung veröffentlicht wird (die "Renesas Veröffentlichung"). Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird die Übernahme für sämtliche Aktionäre von Dialog bindend, unabhängig davon, ob sie in der entsprechenden Aktionärsversammlung von Dialog für die Übernahme gestimmt haben. Vorbehaltlich der Erfüllung oder eines Verzichts auf die Bedingungen, wird erwartet, dass der Scheme of Arrangement in der zweiten Jahreshälfte 2021 wirksam wird.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Empfehlung des Board of Diretors von Dialog und die Gründe für die Empfehlung, sind in der Renesas Veröffentlichung beschrieben und werden in dem Schreiben erläutert, das den Aktionären von Dialog zu gegebener Zeit zugesandt wird. Die Renesas Veröffentlichung wird in Kürze auf der Website von Dialog unter www.dialog-semiconductor.com/acquisition zur Verfügung gestellt.