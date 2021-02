Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist weiter in die Höhe geklettert. Auch haben deutlich mehr Betriebe Kurzarbeit angemeldet.Bern - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist zu Beginn des neuen Jahres weiter in die Höhe geklettert. Gleichzeitig hatten im November im Zuge der zweiten Coronawelle deutlich mehr Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat Dezember auf 3,7 von 3,5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte.

