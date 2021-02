Münster (ots) - Die Fachmarktkette BabyOne hat im Geschäftsjahr 2020 Online-Umsätze in Höhe von 31,5 Millionen Euro erzielt. Damit kann das Münsteraner Familienunternehmen für das Online-Geschäft eine Steigerung von 160 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Der Online-Umsatzanteil hat damit im Jahr 2020 erstmals die 10 Prozent-Marke überschritten. Der Gesamtumsatz des Franchise-Unternehmens beläuft sich auf 224 Millionen EUR.Auf der Agenda von BabyOne steht an erster Stelle, das Online-Business mit dem erfolgreichen stationären Geschäft zu verknüpfen, das insgesamt 102 Fachmärkte im Franchisesystem erwirtschaften. Seit gut einem Jahr sind alle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im "Ship-from-Store-Modell" an den BabyOne Online-Shop angebunden. Online-Bestellungen gehen regional bei den Fachmärkten ein und werden von dort ausgeliefert.Mit der Entwicklung des Online-Geschäfts ist das Handelsunternehmen sehr zufrieden. Maßnahmen wie die konsequente Fokussierung der Mobile Experience, die Implementierung von neuen Tools und Omnichannel-Services sowie die Stärkung der Kundenzentrierung haben dazu beigetragen, die Conversion Rate um über 100 Prozent zu steigern."Unserer Mission, uns zum Omnichannel-Unternehmen weiter zu entwickeln, sind wir im letzten Jahr ein gutes Stück näher gekommen", erläutert Dr. Anna Weber, Geschäftsführerin von BabyOne. "Die Pandemie-Situation war trotz aller Schwierigkeiten ein Katalysator für das Online-Geschäft und hat dafür gesorgt, den Ausbau schneller und konsequenter zu verfolgen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei all unseren Teams und bei unseren Franchisenehmern bedanken, die durch ihren Einsatz und trotz der schwierigen Umstände immer für werdende und junge Eltern da waren."Das Handelsunternehmen wird in 2021 massiv in IT und Omnichannel investieren sowie die personellen Ressourcen in diesen Bereichen verdoppeln. "Wir stehen erst ganz am Anfang im digitalen Wachstum und im digitalen Brand Building, da sehen wir enorm viel Potenzial", erklärt Dr. Jan Weischer, Geschäftsführer von BabyOne. "Wir planen derzeit mit größeren IT-Investitionen und konzentrieren uns auf den Technologieeinsatz, um das Einkaufserlebnis unserer Kunden über alle Kanäle zu verbessern."Über BabyOneBabyOne ist eine Baby- und Kleinkind-Fachmarktkette im Franchise-System und Marktführer in der DACH-Region. Das inhabergeführte Familienunternehmen betreibt 34 eigene Fachmärkte, 68 Standorte werden von insgesamt 26 Franchisenehmern geführt. 2009 startete das Unternehmen einen eigenen Online-Shop zunächst als digitales Schaufenster der Fachmärkte. Seit Ende 2019 sind alle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im "Ship-from-Store-Modell" an den BabyOne Online-Shop angebunden. Geschäftsführende Gesellschafter der BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH mit Sitz in Münster sind Dr. Anna Weber und Dr. Jan-Willem Weischer. Das Handelsunternehmen beschäftigt 1.200 Mitarbeiter.https://www.babyone.dePressekontakt:Vera VaubelVaubel MedienberatungTelefon: +49-160-8472068E-Mail: medienberatung@vaubel.deElke PahlkeLeitung MarketingTelefon: +49 (251) 7887-130E-Mail: elkepahlke@babyone.deOriginal-Content von: BabyOne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51455/4832408