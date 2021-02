DJ Deutsche Produktion stagniert im Dezember nur

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Dezember schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stagnierte sie auf dem Niveau des Vormonats und lag um 1,0 (November: 2,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,6 Prozent prognostiziert. Der für Oktober gemeldete Produktionsanstieg von 0,9 Prozent wurde allerdings auf 1,5 Prozent revidiert.

Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie, war die Produktion noch um 3,6 Prozent niedriger. Im gesamten Jahr 2020 sank die Produktion kalenderbereinigt um 8,5 Prozent.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne im November stieg auf Monatssicht um 0,9 (plus 1,6) Prozent. Die Erzeugung von Vorleistungsgütern erhöhte sich um 2,0 (plus 2,6) Prozent und die von Konsumgütern um 2,6 (minus 0,3) Prozent. Die Produktion von Investitionsgütern ging dagegen um 0,5 (plus 1,4) Prozent zurück. Die Bauproduktion nahm um 3,2 (plus 2,4) Prozent ab und die Energieproduktion um 2,9 (minus 2,6) Prozent.

Nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) bleibt der weitere Ausblick für die Industriekonjunktur wegen des allgemeinen Pandemiegeschehens und aufgrund von Lieferengpässen in der Halbleiterindustrie verhalten. Hierfür spreche auch eine zuletzt schwächere Auftragslage und eine gedämpfte Stimmung in den Unternehmen.

