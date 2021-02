Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich zum Ende letzter Woche weiter abgeschwächt, wobei der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht nur kurzzeitig für Entspannung sorgte, so die Analysten der Helaba.Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten halte an und lasse das Interesse an Bundespapieren schwinden. Dies sei auch am rückläufigen Trend der Peripheriespreads abzulesen. Der Renditespread zwischen 10-jährigen BTPs und vergleichbaren Bunds habe die 1%-Marke erstmals seit mehr als fünf Jahren unterschritten. Mit Blick auf den Primärmarkt stünden in dieser Woche Auktionen in Deutschland, den Niederlanden und Italien auf dem Programm. Neben einer Bobl-Aufstockung werde ein neuer, 10-jähriger Linker auf den Markt gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...