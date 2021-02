Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Schwankungsbreite beim DAX ist nach wie vor bemerkenswert hoch. In der Vorwoche musste der deutliche Leitindex noch einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen. In der vergangenen Woche nahm er dagegen Tuchfühlung mit dem alten Rekordhoch auf. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Alphabet, Activision, Baidu, Dialog Semiconductor, Shop Apotheke, Daimler und Bayer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.