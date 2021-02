Dublin (ots/PRNewswire) - Bahnbrechende AR-Technologie innoviert bei RechenzentrumsbauDas internationale Projektentwicklungsunternehmen PM Group setzt die neueste Augmented Reality (AR)-Technologie bei der Planung und dem Bau eines der größten Hyperscale-Rechenzentren Europas in Dänemark ein.PM Group verwendet das weltweit erste AR-Produkt in Ingenieurqualität, HoloSite, des in London ansässigen Unternehmens XYZ Reality. Diese neue Technologie ermöglicht erhebliche Zeit- und Personaleinsparungen während des Baus.Wenn Konstruktionsabweichungen zu spät erkannt werden, kann es zu Projektverzögerungen und eskalierenden Kosten kommen. Das kommt besonders in Bauabschnitten mit komplexen mechanischen und elektrotechnischen (M&E) Arbeiten zum Tragen. HoloSite integriert kundenspezifische AR in Ingenieurqualität in einen sicherheitskonformen Schutzhelm mit Visier. Die Technologie ermöglicht es Anwendern, vollständige BIM-Modelle, die Bautoleranzen anzeigen, in Echtzeit auf der Baustelle zu betrachten. Erstmals sind Bauteams in der Lage, proaktiv Ungenauigkeiten in der Konstruktion frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.Diarmuid O'Sullivan, Construction Director, PM Group, sagte: "Wir setzen HoloSite seit Beginn des dänischen Projekts ein, und es ermöglicht uns erhebliche Produktivitätssteigerungen vor Ort. Statt reaktiv Fehler zu beheben, können wir proaktiv Probleme lösen, bevor sie sich als Kosten bemerkbar machen. Es ist sehr angenehm, mit Innovatoren wie XYZ Reality zusammenzuarbeiten, die unsere Bedürfnisse wirklich verstehen. Diese Technologie ist bahnbrechend und bereichert die AR- und andere digitale Technologie, die wir bei unseren Projekten auf der ganzen Welt einsetzen, erheblich.""HoloSite ermöglicht ein hohes Maß an Präzision beim Bau. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer ständigen Laservermessung. Es hilft uns auch dabei, Probleme zu verfolgen, Trends zu erkennen und Anpassungen vorzunehmen, um den Zeitplan für das Projekt einzuhalten", sagte Coral Butler, BIM Manager, PM Group."Gesundheit und Sicherheit stehen für uns dabei immer im Mittelpunkt. HoloSite ermöglicht es uns, die Baustelle live zu streamen, entweder bei Begehungen oder für Abnahmeprüfungen, wodurch die Anzahl der vor Ort benötigten Personen reduziert wird - was angesichts der COVID-Krise besonders vorteilhaft ist", so Coral abschließend.David Mitchell, CEO und Gründer von XYZ Reality, sagte: "Augmented Reality stellt viele althergebrachte Baupraktiken in Frage und führt einen vorausschauenden, proaktiven Ansatz beim Bauen ein.""Ich habe als Digital Construction Manager an einigen der größten Bauprojekte Europas gearbeitet und aus erster Hand erfahren, wie schädlich ein reaktiver Ansatz auf Baufehler sein kann, aber die Technologie war nicht verfügbar, wir hatten keine Wahl - ich wusste, dass man das besser machen könnte."Ich wollte eine Technologie entwickeln, die eine proaktive Arbeitsweise unterstützt. Genau das haben wir mit HoloSite erreicht. Es ist ein Produkt, das es den Bauteams ermöglicht, gleich beim ersten Mal richtig zu bauen."PM Group plant den Einsatz weiterer HoloSite-Einheiten auf der Baustelle in Dänemark, wenn das Gebäude in die komplexere M&E-Bauphase übergeht. Auch bei anderen Bauprojekten will das Unternehmen die Technologie im Jahr 2021 einsetzen.Eine Videodemo der Funktionen von HoloSite können Sie hier sehen: https://www.youtube.com/watch?v=5VtUJvmuXkg%E2%80%93&feature=youtu.be.Informationen zu XYZ RealityXYZ Reality hat das weltweit genaueste Augmented-Reality-Headset entwickelt - HoloSite. Mit HoloSite können Bauleitungsteams Hyperscale BIM-Modelle vor Ort millimetergenau anzeigen und positionieren. Anstatt 1-2 Wochen zu warten, um durch Laserscanning zu überprüfen, ob die Arbeiten innerhalb der Toleranz gebaut wurden, können die Bauleitungsteams nun sicherstellen, dass die Arbeiten sofort richtig gebaut werden. Wenn sofort richtig gebaut wird, können Nacharbeiten und Terminkollisionen auf der Baustelle vermieden werden und es kommt nicht zu vermeidbaren Verzögerungen.www.xyzreality.comInformationen zur PM GroupPM Group ist ein mitarbeitereigenes, internationales Projektentwicklungsunternehmen, das in ganz Europa, den USA und Asien tätig ist. Die Gruppe kann auf eine 48-jährige Erfolgsgeschichte in den Bereichen Projektmanagement, Prozessdesign, Facility Design und Baumanagement für führende multinationale Unternehmen zurückblicken. Das Unternehmen ist weltweit führend in den Bereichen Pharma, Food, Mission Critical, Med-Tech und Advanced Manufacturing.www.pmgroup-global.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1433375/PM_Group_XYZ_Reality.jpgOriginal-Content von: PM Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152914/4832463