Die Rekordjagd an der Wall Street hat die Aktienkurse in Asien am Montag weiter angetrieben.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die Rekordjagd an der Wall Street hat die Aktienkurse in Asien am Montag weiter angetrieben. Der japanische Nikkei-225 -Index überwand erstmals seit dem Jahr 1990 wieder die Marke von 29'000 Punkten. Auch an Chinas Börsen ging es deutlich bergauf. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hinkte der starken Entwicklung allerdings hinterher.

