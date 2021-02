In jeweils einem Artikel in dieser Ausgabe und der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Personalgewinnung von Unternehmen im ländlichen Raum, die oftmals vor großen Herausforderungen bei der Rekrutierung stehen. Zunächst beleuchten wir die Optionen, die Mitarbeiter zu halten, dann die Gewinnung von Führungskräften und in der kommenden Ausgabe die Gewinnung von gewerblichen beziehungsweise tariflich angestellten Mitarbeitern. Vor der Frage, wie Unternehmen Mitarbeiter gewinnen können, steht die Frage, wie sie Mitarbeiter halten können. Denn mit guten Mitarbeitern ist es wie mit Kunden: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...